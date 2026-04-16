Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,44 Prozent auf 2 122,09 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 2 129,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.

Bei 2 135,16 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 119,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,32 Prozent zu. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.03.2026, den Stand von 2 040,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 173,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der SLI bei 1 867,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,34 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,52 Prozent auf 78,08 CHF), SGS SA (+ 2,38 Prozent auf 87,68 CHF), Sika (+ 1,31 Prozent auf 150,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 184,45 CHF) und Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 931,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sandoz (-3,83 Prozent auf 65,32 CHF), Galderma (-3,10 Prozent auf 151,75 CHF), Amrize (-1,93 Prozent auf 45,16 CHF), VAT (-1,48 Prozent auf 558,00 CHF) und Straumann (-1,17 Prozent auf 88,16 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 006 532 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,437 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at