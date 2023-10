Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht letztendlich Verluste

Der SLI verlor heute an Boden.

Schlussendlich verlor der SLI im SIX-Handel 1,09 Prozent auf 1 686,17 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,665 Prozent auf 1 693,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 704,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 676,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 700,83 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 1 761,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, wies der SLI einen Stand von 1 737,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der SLI noch bei 1 575,78 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,303 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 631,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,73 Prozent auf 340,20 CHF), Temenos (+ 1,47 Prozent auf 63,66 CHF), Swiss Re (+ 1,25 Prozent auf 98,54 CHF), Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 431,10 CHF) und Swatch (I) (+ 0,62 Prozent auf 226,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lonza (-16,15 Prozent auf 357,30 CHF), Sika (-5,45 Prozent auf 222,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,03 Prozent auf 260,50 CHF), Geberit (-1,97 Prozent auf 443,40 CHF) und Alcon (-1,49 Prozent auf 67,62 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 237 658 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 280,822 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at