Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|SLI-Performance
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21.07.2026 09:29:09
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge
Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent leichter bei 2 274,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,357 Prozent leichter bei 2 274,66 Punkten in den Handel, nach 2 282,80 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 274,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 282,00 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 2 215,34 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 2 120,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 986,05 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,74 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,13 Prozent auf 680,80 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 83,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 80,20 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 124,46 CHF) und UBS (+ 0,52 Prozent auf 42,27 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Schindler (-5,56 Prozent auf 254,60 CHF), Julius Bär (-4,45 Prozent auf 70,44 CHF), Alcon (-1,37 Prozent auf 55,98 CHF), Sonova (-1,36 Prozent auf 202,40 CHF) und Lonza (-1,35 Prozent auf 557,40 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 223 988 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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