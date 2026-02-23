Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste

So bewegt sich der SLI am Morgen.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 2 194,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,265 Prozent schwächer bei 2 194,74 Punkten in den Montagshandel, nach 2 200,58 Punkten am Vortag.

Bei 2 198,43 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 193,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Der SLI stand vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der SLI bei 2 114,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 209,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 708,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 571,40 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,90 CHF), SGS SA (+ 0,47 Prozent auf 94,28 CHF) und Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 874,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-2,81 Prozent auf 8,29 CHF), Adecco SA (-2,79 Prozent auf 20,94 CHF), Partners Group (-2,35 Prozent auf 906,40 CHF), Sika (-1,93 Prozent auf 155,10 CHF) und Lonza (-1,49 Prozent auf 528,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 194 179 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,759 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Adecco SA-Aktie hat mit 8,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at