Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Handelsstart

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 1,69 Prozent schwächer bei 2 371,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 366,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 372,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,397 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 2 226,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 328,93 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2 010,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,24 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (-0,09 Prozent auf 68,18 CHF), Logitech (-0,22 Prozent auf 80,12 CHF), UBS (-0,33 Prozent auf 39,76 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF) und Partners Group (-0,83 Prozent auf 669,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,90 Prozent auf 238,10 CHF), Sonova (-2,60 Prozent auf 284,60 CHF), Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,36 Prozent auf 190,55 CHF) und Sika (-2,28 Prozent auf 184,45 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 995 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at