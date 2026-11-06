SLI

2 379,22
-32,86
-1,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung 06.11.2026 09:28:43

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Handelsstart

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Handelsstart

So bewegt sich der SLI morgens.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 1,69 Prozent schwächer bei 2 371,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 366,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 372,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,397 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 2 226,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 328,93 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2 010,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,24 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (-0,09 Prozent auf 68,18 CHF), Logitech (-0,22 Prozent auf 80,12 CHF), UBS (-0,33 Prozent auf 39,76 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF) und Partners Group (-0,83 Prozent auf 669,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,90 Prozent auf 238,10 CHF), Sonova (-2,60 Prozent auf 284,60 CHF), Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,36 Prozent auf 190,55 CHF) und Sika (-2,28 Prozent auf 184,45 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 995 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Galderma 208,50 -1,42% Galderma
Julius Bär 73,88 -0,03% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 256,40 -2,58% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,64 -1,19% Logitech S.A.
Partners Group AG 729,60 0,55% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 202,50 -0,30% Sika AG
Sonova AG 313,60 -0,95% Sonova AG
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
UBS 42,91 -0,74% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 379,22 -1,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen