ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Marktbericht
|
05.02.2026 12:26:46
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer
Am Donnerstag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 2 154,62 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,195 Prozent auf 2 160,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 155,86 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 160,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 148,20 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 150,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der SLI bei 2 063,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,169 Prozent zu. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4,01 Prozent auf 98,64 CHF), Logitech (+ 2,54 Prozent auf 71,76 CHF), SGS SA (+ 2,21 Prozent auf 95,32 CHF), Temenos (+ 1,95 Prozent auf 65,50 CHF) und Sonova (+ 1,02 Prozent auf 208,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-1,36 Prozent auf 652,50 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 356,80 CHF), Partners Group (-0,92 Prozent auf 991,80 CHF), ams-OSRAM (-0,85 Prozent auf 8,18 CHF) und UBS (-0,78 Prozent auf 34,51 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 716 690 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 305,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Mit 5,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
03.02.26
|Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics (EQS Group)
Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,00
|0,64%
|ams-OSRAM AG
|8,94
|-1,87%
|Logitech S.A.
|78,18
|1,16%
|Partners Group AG
|1 081,00
|-0,51%
|Roche AG (Genussschein)
|357,10
|-0,97%
|SGS SA
|103,80
|2,42%
|Sonova AG
|227,60
|1,52%
|Straumann Holding AG
|107,45
|4,02%
|Swisscom AG
|711,00
|-1,59%
|Temenos AG
|71,30
|2,30%
|UBS
|37,59
|-1,26%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|625,20
|-0,41%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 154,06
|-0,08%