Marktbericht 05.02.2026 12:26:46

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

SLI-Handel am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 2 154,62 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,195 Prozent auf 2 160,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 155,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 160,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 148,20 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 150,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der SLI bei 2 063,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,169 Prozent zu. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4,01 Prozent auf 98,64 CHF), Logitech (+ 2,54 Prozent auf 71,76 CHF), SGS SA (+ 2,21 Prozent auf 95,32 CHF), Temenos (+ 1,95 Prozent auf 65,50 CHF) und Sonova (+ 1,02 Prozent auf 208,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-1,36 Prozent auf 652,50 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 356,80 CHF), Partners Group (-0,92 Prozent auf 991,80 CHF), ams-OSRAM (-0,85 Prozent auf 8,18 CHF) und UBS (-0,78 Prozent auf 34,51 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 716 690 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 305,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Mit 5,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu Partners Group AG

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,00 0,64% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,94 -1,87% ams-OSRAM AG
Logitech S.A. 78,18 1,16% Logitech S.A.
Partners Group AG 1 081,00 -0,51% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 357,10 -0,97% Roche AG (Genussschein)
SGS SA 103,80 2,42% SGS SA
Sonova AG 227,60 1,52% Sonova AG
Straumann Holding AG 107,45 4,02% Straumann Holding AG
Swisscom AG 711,00 -1,59% Swisscom AG
Temenos AG 71,30 2,30% Temenos AG
UBS 37,59 -1,26% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 625,20 -0,41% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 154,06 -0,08%

