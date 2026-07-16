Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,76 Prozent auf 2 278,96 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,200 Prozent auf 2 291,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 296,31 Punkten am Vortag.

Bei 2 276,87 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 290,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,135 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 16.06.2026, mit 2 203,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 122,09 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 1 969,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 0,81 Prozent auf 41,05 CHF), Galderma (+ 0,66 Prozent auf 167,70 CHF), Schindler (+ 0,30 Prozent auf 264,40 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 55,48 CHF) und Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 942,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-4,89 Prozent auf 685,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 79,86 CHF), Lonza (-1,75 Prozent auf 571,20 CHF), Straumann (-1,44 Prozent auf 102,45 CHF) und UBS (-1,31 Prozent auf 43,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 241 782 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 281,444 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at