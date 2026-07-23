Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 2 264,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,332 Prozent auf 2 272,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 248,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 271,31 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,832 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der SLI noch bei 2 231,24 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 2 119,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der SLI einen Stand von 2 002,62 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,27 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), VAT (+ 1,93 Prozent auf 655,60 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 543,80 CHF), Sandoz (+ 1,13 Prozent auf 64,68 CHF) und Schindler (+ 1,05 Prozent auf 251,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF), Givaudan (-5,35 Prozent auf 3 202,00 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 9 195,00 CHF), Julius Bär (-1,63 Prozent auf 68,90 CHF) und Richemont (-1,61 Prozent auf 192,25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 578 562 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at