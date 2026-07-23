VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Entwicklung
|
23.07.2026 12:27:01
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 2 264,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,332 Prozent auf 2 272,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 248,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 271,31 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,832 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der SLI noch bei 2 231,24 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 2 119,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der SLI einen Stand von 2 002,62 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,27 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), VAT (+ 1,93 Prozent auf 655,60 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 543,80 CHF), Sandoz (+ 1,13 Prozent auf 64,68 CHF) und Schindler (+ 1,05 Prozent auf 251,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF), Givaudan (-5,35 Prozent auf 3 202,00 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 9 195,00 CHF), Julius Bär (-1,63 Prozent auf 68,90 CHF) und Richemont (-1,61 Prozent auf 192,25 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 578 562 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VAT
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26