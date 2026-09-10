Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich nachmittags schwächer

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 2 220,59 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,156 Prozent auf 2 229,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 225,62 Punkten am Vortag.

Bei 2 216,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 232,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,51 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 2 343,60 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 151,25 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 2 008,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 215,30 CHF), Swiss Re (+ 1,97 Prozent auf 137,00 CHF), Swisscom (+ 1,33 Prozent auf 649,50 CHF), Logitech (+ 1,15 Prozent auf 80,58 CHF) und Julius Bär (+ 0,89 Prozent auf 74,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Alcon (-2,68 Prozent auf 54,40 CHF), Sandoz (-2,27 Prozent auf 66,22 CHF), Richemont (-1,60 Prozent auf 172,30 CHF), Amrize (-1,55 Prozent auf 32,96 CHF) und Sika (-1,54 Prozent auf 185,05 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 116 767 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 296,223 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,23 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at