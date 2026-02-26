Holcim Aktie

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

Kursentwicklung im Fokus 26.02.2026 15:58:52

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich schwächer

Beim SLI stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 2 209,23 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,329 Prozent auf 2 205,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 212,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 216,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 204,12 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,660 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 2 127,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 072,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 124,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 217,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,60 Prozent auf 72,00 CHF), Partners Group (+ 3,50 Prozent auf 881,80 CHF), Sonova (+ 2,73 Prozent auf 201,20 CHF), Richemont (+ 2,47 Prozent auf 163,65 CHF) und SGS SA (+ 1,58 Prozent auf 96,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Holcim (-4,87 Prozent auf 71,10 CHF), Sandoz (-1,44 Prozent auf 71,38 CHF), Roche (-1,22 Prozent auf 364,60 CHF), Novartis (-1,17 Prozent auf 128,28 CHF) und Sika (-0,90 Prozent auf 159,05 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Holcim-Aktie aufweisen. 1 155 766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 326,237 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

