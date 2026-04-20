Swisscom Aktie

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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SIX-Handel im Blick 20.04.2026 17:58:42

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der SLI notierte am Abend im Minus.

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 1,49 Prozent auf 2 135,39 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 139,18 Zählern und damit 1,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 167,65 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 130,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 143,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 963,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 131,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 873,20 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,725 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,54 Prozent auf 660,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 565,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 187,35 CHF), Julius Bär (+ 0,89 Prozent auf 63,58 CHF) und Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 132,35 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-3,21 Prozent auf 152,15 CHF), Lonza (-3,20 Prozent auf 526,00 CHF), Geberit (-2,96 Prozent auf 543,80 CHF), Nestlé (-2,81 Prozent auf 76,80 CHF) und Amrize (-2,72 Prozent auf 44,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 880 842 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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