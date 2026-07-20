Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Index im Blick 20.07.2026 12:26:36

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Montagmittag leichter

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Montagmittag leichter

Der SMI zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Montag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent tiefer bei 14 303,74 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,662 Prozent auf 14 248,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 343,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 240,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 337,85 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 774,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 284,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 11 982,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,97 Prozent zu. Bei 14 464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,91 Prozent auf 79,92 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 75,42 CHF), Roche (+ 0,03 Prozent auf 334,30 CHF) und Logitech (-0,07 Prozent auf 82,98 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sika (-2,15 Prozent auf 155,00 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 381,00 CHF), Geberit (-0,88 Prozent auf 519,80 CHF), Swisscom (-0,79 Prozent auf 629,00 CHF) und Novartis (-0,77 Prozent auf 124,04 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 608 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,52 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,46 0,37% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 563,00 -0,85% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 660,00 -1,27% Givaudan AG
Holcim AG 81,66 0,29% Holcim AG
Logitech S.A. 89,70 -0,42% Logitech S.A.
Novartis AG 134,22 -0,42% Novartis AG
Partners Group AG 738,40 -0,40% Partners Group AG
Richemont 212,60 1,09% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 361,48 0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 167,35 -2,39% Sika AG
Swiss Re AG 149,00 -0,37% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,50 -0,95% Swisscom AG
UBS 45,71 -0,80% UBS

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SMI 14 294,88 -0,34%

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