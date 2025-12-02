Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 12 823,50 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,476 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,141 Prozent leichter bei 12 832,63 Punkten, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 12 843,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 819,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 12 234,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 088,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 829,24 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,32 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 0,53 Prozent auf 75,50 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 875,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,24 Prozent auf 57,36 CHF), Nestlé (+ 0,19 Prozent auf 80,21 CHF) und Swiss Re (-0,04 Prozent auf 141,30 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Lonza (-1,26 Prozent auf 548,20 CHF), Swisscom (-0,96 Prozent auf 567,00 CHF), Sonova (-0,88 Prozent auf 201,60 CHF), Partners Group (-0,85 Prozent auf 935,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 160,90 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 125 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 262,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,41 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at