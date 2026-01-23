Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der SMI gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,26 Prozent tiefer bei 13 193,63 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,530 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,392 Prozent auf 13 176,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 228,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 168,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 195,94 Punkten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,789 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 242,80 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Stand von 12 557,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 265,40 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,405 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 063,67 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 604,00 CHF), Roche (+ 0,32 Prozent auf 349,00 CHF), Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 123,50 CHF), Novartis (+ 0,21 Prozent auf 115,34 CHF) und UBS (-0,13 Prozent auf 37,88 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 180,55 CHF), Holcim (-1,40 Prozent auf 78,78 CHF), Partners Group (-1,20 Prozent auf 1 069,50 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 155,00 CHF) und Logitech (-1,12 Prozent auf 72,12 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 128 470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,883 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at