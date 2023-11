Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt Handel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent schwächer bei 10 590,61 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,176 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,129 Prozent fester bei 10 608,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 595,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 590,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 613,37 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,052 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 09.10.2023, mit 10 822,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der SMI bei 11 081,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der SMI einen Wert von 10 904,33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 3,53 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 31,95 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 338,00 CHF), Sika (+ 0,62 Prozent auf 227,90 CHF), Logitech (+ 0,47 Prozent auf 72,70 CHF) und Geberit (+ 0,46 Prozent auf 457,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Life (-1,38 Prozent auf 544,00 CHF), Swiss Re (-1,07 Prozent auf 97,64 CHF), UBS (-0,76 Prozent auf 22,18 CHF), Richemont (-0,67 Prozent auf 111,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 431,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 165 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,650 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

