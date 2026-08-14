Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Kursentwicklung
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14.08.2026 12:26:51
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt am Freitagmittag zurück
Am Freitag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,20 Prozent im Minus bei 14 445,94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,180 Prozent stärker bei 14 501,15 Punkten in den Handel, nach 14 475,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 406,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 501,16 Punkten.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,881 Prozent nach unten. Der SMI wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 14 241,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 212,96 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 12 001,61 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,05 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,08 Prozent auf 60,72 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 737,40 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 38,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,24 Prozent auf 212,50 CHF) und Holcim (+ 1,17 Prozent auf 72,36 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,13 Prozent auf 358,20 CHF), Novartis (-1,00 Prozent auf 122,50 CHF), Lonza (-0,98 Prozent auf 567,20 CHF), Richemont (-0,59 Prozent auf 194,45 CHF) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 80,83 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 506 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lonza AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,02
|-1,19%
|Alcon AG
|64,20
|1,13%
|Amrize
|40,31
|-0,71%
|Holcim AG
|76,18
|-0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,60
|0,22%
|Lonza AG (N)
|598,20
|-2,22%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,11
|-0,40%
|Novartis AG
|130,56
|-0,53%
|Partners Group AG
|774,00
|0,05%
|Richemont
|204,60
|-2,06%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,30
|-2,46%
|Swiss Re AG
|148,05
|0,37%
|UBS
|46,23
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 390,67
|-0,58%
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