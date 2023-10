Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt letztendlich zurück

Der SMI verlor im SIX-Handel letztendlich 0,69 Prozent auf 10 814,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,242 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,521 Prozent auf 10 832,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 889,03 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 766,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 884,55 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 197,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, lag der SMI noch bei 10 976,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, lag der SMI noch bei 10 498,71 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,50 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,25 Prozent auf 98,54 CHF), Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 431,10 CHF), UBS (+ 0,49) Prozent auf 22,56 CHF), Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 580,80 CHF) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 87,38 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Lonza (-16,15 Prozent auf 357,30 CHF), Sika (-5,45 Prozent auf 222,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,03 Prozent auf 260,50 CHF), Geberit (-1,97 Prozent auf 443,40 CHF) und Alcon (-1,49 Prozent auf 67,62 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 237 658 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,822 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,55 Prozent.

