Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zum Start

So bewegt sich der SMI am Morgen.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 14 285,57 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,663 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,186 Prozent leichter bei 14 271,70 Punkten, nach 14 298,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14 250,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 295,27 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,259 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, stand der SMI noch bei 13 848,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 067,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der SMI auf 11 893,82 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,84 Prozent. 14 464,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,70 Prozent auf 85,71 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 132,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 619,80 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 947,60 CHF) und Sika (+ 0,13 Prozent auf 156,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-3,90 Prozent auf 542,00 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 82,32 CHF), Kühne + Nagel International (-1,67 Prozent auf 206,30 CHF), Partners Group (-1,24 Prozent auf 669,00 CHF) und Alcon (-1,04 Prozent auf 55,24 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 255 156 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 284,627 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at