Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt am Nachmittag nach

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,51 Prozent auf 14 412,35 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,689 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 14 428,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 486,10 Punkten am Vortag.

Bei 14 412,06 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 535,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,200 Prozent nach unten. Der SMI stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 14 193,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 136,27 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Stand von 11 931,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 78,48 CHF), Holcim (+ 2,61 Prozent auf 75,58 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,18 Prozent auf 206,50 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 190,05 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 532,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-7,52 Prozent auf 81,22 CHF), Roche (-2,79 Prozent auf 351,60 CHF), Novartis (-2,16 Prozent auf 126,94 CHF), Partners Group (-1,46 Prozent auf 673,40 CHF) und Swisscom (-1,10 Prozent auf 630,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 234 599 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,425 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent.

Redaktion finanzen.at