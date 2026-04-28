Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach

Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,45 Prozent im Minus bei 13 106,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,686 Prozent auf 13 074,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.

Bei 13 133,89 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 009,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI auf 12 570,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 023,81 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 12 028,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 188,50 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 75,82 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,37 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 543,00 CHF) und Nestlé (+ 0,10 Prozent auf 80,56 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,11 Prozent auf 883,20 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 481,40 CHF), Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 77,02 CHF) und Novartis (-0,77 Prozent auf 113,20 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 137 248 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 277,772 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at