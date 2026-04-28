UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SMI-Performance
|
28.04.2026 15:58:49
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach
Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,45 Prozent im Minus bei 13 106,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,686 Prozent auf 13 074,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.
Bei 13 133,89 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 009,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI auf 12 570,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 023,81 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 12 028,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 188,50 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 75,82 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,37 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 543,00 CHF) und Nestlé (+ 0,10 Prozent auf 80,56 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,11 Prozent auf 883,20 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 481,40 CHF), Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 77,02 CHF) und Novartis (-0,77 Prozent auf 113,20 CHF) unter Druck.
Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 137 248 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 277,772 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
15:58
|Dienstagshandel in Zürich: SLI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
12:26
|SLI aktuell: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: SLI startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
27.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,60
|-1,85%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|204,00
|0,69%
|Logitech S.A.
|82,90
|2,14%
|Lonza AG (N)
|523,20
|-1,47%
|Nestlé SA (Nestle)
|87,35
|0,00%
|Novartis AG
|123,96
|0,57%
|Partners Group AG
|955,40
|-2,61%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,41
|-0,46%
|Swiss Re AG
|138,05
|-0,25%
|UBS
|36,01
|-0,03%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|589,60
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 113,42
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.