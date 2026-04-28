UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance 28.04.2026 15:58:49

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach

Aktueller Marktbericht zum SMI.

Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,45 Prozent im Minus bei 13 106,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,686 Prozent auf 13 074,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.

Bei 13 133,89 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 009,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI auf 12 570,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 023,81 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 12 028,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 188,50 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 75,82 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,37 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 543,00 CHF) und Nestlé (+ 0,10 Prozent auf 80,56 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,11 Prozent auf 883,20 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 481,40 CHF), Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 77,02 CHF) und Novartis (-0,77 Prozent auf 113,20 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 137 248 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 277,772 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 82,60 -1,85% ABB (Asea Brown Boveri)
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,00 0,69% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 82,90 2,14% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 523,20 -1,47% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 87,35 0,00% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 123,96 0,57% Novartis AG
Partners Group AG 955,40 -2,61% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,41 -0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 138,05 -0,25% Swiss Re AG
UBS 36,01 -0,03% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,60 0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 113,42 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen