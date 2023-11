Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt schlussendlich nach

Am Abend hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 10 576,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,175 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 10 596,15 Punkte an der Kurstafel, nach 10 579,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 539,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 596,15 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Der SMI wurde vor einem Monat, am 06.10.2023, mit 10 837,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 098,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, erreichte der SMI einen Wert von 10 787,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 sank der Index bereits um 3,66 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,08 Prozent auf 84,24 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 331,40 CHF), Swisscom (+ 0,35 Prozent auf 515,60 CHF), Holcim (+ 0,27 Prozent auf 59,10 CHF) und Partners Group (+ 0,20 Prozent auf 1 009,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Geberit (-2,54 Prozent auf 460,90 CHF), Sika (-1,23 Prozent auf 225,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 239,90 CHF), Richemont (-0,93 Prozent auf 111,40 CHF) und Logitech (-0,84 Prozent auf 70,86 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 084 589 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,860 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at