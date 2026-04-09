Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SMI im Fokus
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09.04.2026 15:59:08
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt am Nachmittag im Minus
Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 13 078,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,502 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,225 Prozent auf 13 142,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 113,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 149,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 042,77 Zählern.
SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,708 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 000,09 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 13 421,82 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 10 887,73 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,27 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 900,00 CHF), Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 679,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,51 Prozent auf 70,46 CHF), Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 133,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,30 Prozent auf 183,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,17 Prozent auf 73,02 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 504,40 CHF), Alcon (-0,78 Prozent auf 60,72 CHF), Partners Group (-0,76 Prozent auf 861,00 CHF) und Givaudan (-0,57 Prozent auf 2 780,00 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 469 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,280 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lonza AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,34
|0,83%
|Alcon AG
|66,34
|0,79%
|Givaudan AG
|3 037,00
|0,03%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|197,45
|-0,65%
|Logitech S.A.
|78,26
|0,75%
|Lonza AG (N)
|551,00
|0,15%
|Partners Group AG
|939,40
|0,90%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|345,02
|0,88%
|Swiss Life AG (N)
|982,40
|0,39%
|Swiss Re AG
|145,15
|-0,41%
|Swisscom AG
|735,00
|-0,68%
|UBS
|35,40
|-0,31%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,20
|-3,10%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 159,56
|0,35%