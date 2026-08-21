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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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SMI-Performance im Fokus 21.08.2026 09:28:40

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der SMI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 14 307,14 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,666 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,369 Prozent auf 14 315,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 368,16 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 324,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 290,84 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,322 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, lag der SMI bei 14 298,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der SMI auf 13 446,43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 241,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,70 Prozent auf 80,16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 214,40 CHF), Holcim (+ 0,37 Prozent auf 69,94 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 636,00 CHF) und Nestlé (+ 0,04 Prozent auf 79,43 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,75 Prozent auf 58,24 CHF), Roche (-1,32 Prozent auf 366,90 CHF), Novartis (-0,87 Prozent auf 125,24 CHF), Amrize (-0,74 Prozent auf 36,16 CHF) und Partners Group (-0,70 Prozent auf 711,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 268 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 312,497 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 62,18 -0,48% Alcon AG
Amrize 38,72 1,20% Amrize
Holcim AG 75,28 1,40% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 232,00 1,80% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,13 0,37% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,72 -0,01% Novartis AG
Partners Group AG 763,00 -0,21% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 394,00 0,25% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 149,05 0,95% Swiss Re AG
Swisscom AG 676,50 -0,22% Swisscom AG
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