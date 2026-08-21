ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Performance im Fokus
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21.08.2026 09:28:40
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus
Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 14 307,14 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,666 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,369 Prozent auf 14 315,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 368,16 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 324,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 290,84 Punkten lag.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,322 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, lag der SMI bei 14 298,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der SMI auf 13 446,43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 241,67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,70 Prozent auf 80,16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 214,40 CHF), Holcim (+ 0,37 Prozent auf 69,94 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 636,00 CHF) und Nestlé (+ 0,04 Prozent auf 79,43 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,75 Prozent auf 58,24 CHF), Roche (-1,32 Prozent auf 366,90 CHF), Novartis (-0,87 Prozent auf 125,24 CHF), Amrize (-0,74 Prozent auf 36,16 CHF) und Partners Group (-0,70 Prozent auf 711,40 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 268 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 312,497 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
SMI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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