Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,81 Prozent auf 12 638,18 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,490 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,527 Prozent auf 12 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 12 740,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 630,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 742,32 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,97 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 12 434,81 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 12 001,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 783,65 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,72 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 5,29 Prozent auf 170,05 CHF), Sika (+ 0,03 Prozent auf 155,65 CHF), Logitech (-0,42 Prozent auf 94,22 CHF), Givaudan (-0,58 Prozent auf 3 439,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 55,78 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-4,03 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-3,54 Prozent auf 148,35 CHF), Holcim (-2,52 Prozent auf 71,30 CHF), UBS (-1,98 Prozent auf 30,72 CHF) und Partners Group (-1,83 Prozent auf 942,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 320 808 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 251,141 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,55 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

