Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt am Nachmittag ab

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1,17 Prozent auf 12 807,09 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,579 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,764 Prozent schwächer bei 12 859,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 958,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 12 909,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 796,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 529,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der SMI einen Stand von 12 887,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der SMI einen Stand von 12 868,43 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,32 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,40 Prozent auf 74,12 CHF), Givaudan (+ 1,31 Prozent auf 2 783,00 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 80,12 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 532,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 128,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-3,85 Prozent auf 61,98 CHF), Swiss Life (-3,75 Prozent auf 801,60 CHF), Roche (-3,73 Prozent auf 317,70 CHF), UBS (-2,75 Prozent auf 29,30 CHF) und Amrize (-1,77 Prozent auf 44,42 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 246 855 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,757 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at