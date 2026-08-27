Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SMI-Entwicklung
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27.08.2026 09:28:46
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Handelsstart ab
Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,68 Prozent auf 14 444,65 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,669 Prozent auf 14 445,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14 542,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 459,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 431,37 Zählern.
SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,028 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SMI 14 421,97 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 627,41 Punkte. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 12 207,12 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 80,02 CHF), Partners Group (+ 0,22 Prozent auf 737,20 CHF), Logitech (-0,28 Prozent auf 79,72 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 920,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,40 Prozent auf 595,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-3,08 Prozent auf 214,10 CHF), Givaudan (-2,91 Prozent auf 3 275,00 CHF), Nestlé (-1,50 Prozent auf 78,67 CHF), Alcon (-1,16 Prozent auf 57,92 CHF) und Holcim (-1,03 Prozent auf 73,04 CHF) unter Druck.
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 249 552 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,44
|-0,42%
|Alcon AG
|62,04
|-0,55%
|Givaudan AG
|3 496,00
|-2,56%
|Holcim AG
|77,68
|-1,04%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|231,80
|-1,19%
|Logitech S.A.
|84,08
|-2,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,84
|-1,83%
|Partners Group AG
|802,00
|2,77%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|388,30
|-1,06%
|Swiss Life AG (N)
|978,60
|-0,29%
|Swiss Re AG
|149,25
|-0,07%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|628,80
|-0,85%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 386,56
|-1,08%
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