Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SMI-Kursentwicklung
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26.06.2026 17:58:55
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schließt in der Verlustzone
Am Freitag verlor der SMI via SIX letztendlich 0,71 Prozent auf 14 130,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,659 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,242 Prozent auf 14 197,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 231,96 Punkten am Vortag.
Bei 14 211,74 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 038,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der SMI noch bei 13 525,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 641,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der SMI mit 11 880,00 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,67 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 267,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 127,80 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 651,80 CHF), Swiss Life (+ 0,61 Prozent auf 888,00 CHF), Geberit (+ 0,52 Prozent auf 544,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 589,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-3,83 Prozent auf 78,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,54 Prozent auf 84,52 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 39,97 CHF), Kühne + Nagel International (-1,50 Prozent auf 193,70 CHF) und Amrize (-1,13 Prozent auf 44,74 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 685 148 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,30
|-3,14%
|Amrize
|48,78
|-0,08%
|Geberit AG (N)
|588,00
|0,14%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|209,50
|-1,78%
|Logitech S.A.
|85,56
|-3,63%
|Partners Group AG
|712,40
|0,85%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|363,45
|0,37%
|Swiss Life AG (N)
|959,60
|0,27%
|Swiss Re AG
|138,30
|0,69%
|UBS
|43,06
|-2,05%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|640,00
|0,76%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 130,75
|-0,71%
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