UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Index-Performance 24.09.2026 17:58:24

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Der SMI bewegte sich am Abend kaum.

Der SMI ging nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 13 899,05 Punkten aus dem Handel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,588 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 13 889,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 921,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 964,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 840,69 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,198 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der SMI mit 14 447,19 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der SMI auf 14 117,75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der SMI einen Stand von 11 978,83 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,92 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF), Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF) und Sika (-1,57 Prozent auf 182,10 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 758 288 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,799 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Galderma 173,60 0,58% Galderma
Holcim AG 71,38 0,39% Holcim AG
Logitech S.A. 88,90 1,41% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 605,80 -0,30% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,75 -0,91% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 127,10 0,62% Novartis AG
Partners Group AG 640,40 1,59% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,20 -1,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 194,75 0,36% Sika AG
Swiss Re AG 149,50 -1,12% Swiss Re AG
UBS 43,45 2,09% UBS

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