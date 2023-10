Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich leichter

So bewegte sich der SMI letztendlich.

Der SMI verlor im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,40 Prozent auf 10 326,66 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,414 Prozent auf 10 324,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10 367,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 411,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 300,82 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,298 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 10 882,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, lag der SMI bei 11 373,21 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Stand von 10 706,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 5,94 Prozent abwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 3,99 Prozent auf 3 026,00 CHF), Logitech (+ 2,28 Prozent auf 69,90 CHF), Sika (+ 1,37) Prozent auf 214,10 CHF), Geberit (+ 0,74 Prozent auf 421,50 CHF) und Alcon (+ 0,73 Prozent auf 63,14 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-1,56 Prozent auf 83,76 CHF), Nestlé (-1,44 Prozent auf 97,46 CHF), Holcim (-0,93 Prozent auf 55,52 CHF), Partners Group (-0,84 Prozent auf 947,80 CHF) und UBS (-0,80 Prozent auf 21,21 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 255 549 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at