Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht Abschläge

Der SMI fällt am zweiten Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 14 595,66 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,684 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,083 Prozent leichter bei 14 621,54 Punkten, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 576,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 669,51 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 235,09 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 101,33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der SMI-Kurs 11 869,99 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,18 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 629,00 CHF), Novartis (+ 0,19 Prozent auf 127,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 81,88 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 199,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1,48 Prozent auf 718,80 CHF), Lonza (-1,07 Prozent auf 573,40 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,42 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 191,65 CHF) und Givaudan (-0,83 Prozent auf 3 350,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Alcon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 799 753 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at