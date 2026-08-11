Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance 11.08.2026 12:26:49

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht Abschläge

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht Abschläge

Der SMI fällt am zweiten Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 14 595,66 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,684 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,083 Prozent leichter bei 14 621,54 Punkten, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 576,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 669,51 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 235,09 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 101,33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der SMI-Kurs 11 869,99 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,18 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 629,00 CHF), Novartis (+ 0,19 Prozent auf 127,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 81,88 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 199,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1,48 Prozent auf 718,80 CHF), Lonza (-1,07 Prozent auf 573,40 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,42 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 191,65 CHF) und Givaudan (-0,83 Prozent auf 3 350,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Alcon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 799 753 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,96 0,62% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,64 3,63% Alcon AG
Givaudan AG 3 581,00 -1,24% Givaudan AG
Holcim AG 75,20 -0,84% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 214,10 0,33% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 614,00 -0,78% Lonza AG (N)
Novartis AG 135,90 -0,34% Novartis AG
Partners Group AG 772,80 -1,43% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 398,31 0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 205,80 -0,19% Sika AG
Swiss Re AG 147,05 0,10% Swiss Re AG
Swisscom AG 671,50 1,13% Swisscom AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 617,24 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen