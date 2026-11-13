SMI
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|SIX-Handel im Blick
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13.11.2026 09:28:56
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter
Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,53 Prozent auf 15 069,88 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,730 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,274 Prozent auf 15 107,95 Punkte an der Kurstafel, nach 15 149,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 037,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 124,93 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,92 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 13 927,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 475,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der SMI bei 12 740,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 87,05 CHF), Alcon (+ 0,53 Prozent auf 60,60 CHF), Swiss Life (+ 0,35 Prozent auf 988,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,28 Prozent auf 652,60 CHF) und Galderma (+ 0,26 Prozent auf 194,90 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-6,95 Prozent auf 163,90 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,25 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 40,40 CHF), Sika (-0,67 Prozent auf 192,60 CHF) und Logitech (-0,64 Prozent auf 84,46 CHF).
Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 016 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 346,059 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,82
|0,08%
|Alcon AG
|67,06
|3,49%
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Galderma
|207,50
|-0,95%
|Logitech S.A.
|92,42
|1,65%
|Nestlé SA (Nestle)
|94,59
|1,39%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sika AG
|207,80
|-0,43%
|Swiss Life AG (N)
|1 076,00
|1,46%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|UBS
|43,77
|0,18%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|707,60
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|15 106,12
|-0,29%
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.