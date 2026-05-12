Anleger in Zürich halten sich zurück: So bewegt sich der SMI am Dienstagnachmittag

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,18 Prozent im Minus bei 13 078,15 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,549 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,942 Prozent auf 12 977,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 101,33 Punkten am Vortag.

Bei 13 140,01 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 963,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der SMI bei 13 183,28 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 13 529,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 219,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,28 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,27 Prozent auf 175,50 CHF), Nestlé (+ 0,97 Prozent auf 76,84 CHF), Richemont (+ 0,75 Prozent auf 155,45 CHF), Holcim (+ 0,72 Prozent auf 75,76 CHF) und Givaudan (+ 0,44 Prozent auf 2 765,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-3,81 Prozent auf 81,20 CHF), Swiss Re (-3,59 Prozent auf 119,65 CHF), UBS (-1,51 Prozent auf 34,51 CHF), Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 539,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,20 Prozent auf 82,56 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 783 404 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 273,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at