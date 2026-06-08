Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Kursentwicklung
|
08.06.2026 15:59:17
Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI am Montagnachmittag
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 2 129,91 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,840 Prozent schwächer bei 2 118,14 Punkten, nach 2 136,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 140,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 114,82 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance auf Jahressicht
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 2 101,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 078,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der SLI bei 2 019,59 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,980 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 2,51 Prozent auf 165,55 CHF), Givaudan (+ 1,12 Prozent auf 2 901,00 CHF), UBS (+ 0,48 Prozent auf 37,81 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 165,25 CHF) und Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 651,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-2,67 Prozent auf 41,57 CHF), Sonova (-1,72 Prozent auf 205,20 CHF), Holcim (-1,32 Prozent auf 73,46 CHF), Logitech (-1,25 Prozent auf 90,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 189,85 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 863 869 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,308 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|44,63
|-3,48%
|Galderma
|181,00
|4,02%
|Givaudan AG
|3 167,00
|2,16%
|Holcim AG
|79,32
|-1,37%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|209,20
|0,87%
|Logitech S.A.
|99,62
|1,65%
|Partners Group AG
|772,40
|-1,63%
|Richemont
|179,95
|1,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|351,00
|-0,64%
|Sonova AG
|225,10
|-0,18%
|Swiss Re AG
|128,30
|0,20%
|Swisscom AG
|700,00
|-0,28%
|UBS
|41,03
|0,86%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 129,13
|-0,33%
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