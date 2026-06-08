Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI am Montagnachmittag

Der SLI verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 2 129,91 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,840 Prozent schwächer bei 2 118,14 Punkten, nach 2 136,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 140,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 114,82 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 2 101,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 078,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der SLI bei 2 019,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,980 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 2,51 Prozent auf 165,55 CHF), Givaudan (+ 1,12 Prozent auf 2 901,00 CHF), UBS (+ 0,48 Prozent auf 37,81 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 165,25 CHF) und Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 651,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-2,67 Prozent auf 41,57 CHF), Sonova (-1,72 Prozent auf 205,20 CHF), Holcim (-1,32 Prozent auf 73,46 CHF), Logitech (-1,25 Prozent auf 90,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 189,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 863 869 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,308 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent.

Redaktion finanzen.at