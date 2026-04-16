Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 18 546,35 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,369 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,084 Prozent tiefer bei 18 574,17 Punkten in den Handel, nach 18 589,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 586,74 Punkte, das Tagestief hingegen 18 518,20 Zähler.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Stand von 17 937,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der SPI bei 18 527,92 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 15 632,36 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,67 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell DocMorris (+ 8,28 Prozent auf 6,22 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,78 Prozent auf 6,30 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,30 Prozent auf 0,32 CHF), SoftwareONE (+ 4,91 Prozent auf 6,84 CHF) und TX Group (+ 4,63 Prozent auf 135,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Barry Callebaut (-15,51 Prozent auf 1 068,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-12,00 Prozent auf 3,30 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,50 Prozent auf 210,00 CHF), Evolva (-8,48 Prozent auf 0,84 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,63 Prozent auf 0,09 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 164 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,151 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at