Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag in der Verlustzone

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 18 590,94 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,373 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,697 Prozent tiefer bei 18 550,76 Punkten, nach 18 681,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 635,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 540,69 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 18 874,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 035,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der SPI auf 16 904,74 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,91 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 9,05 Prozent auf 19,88 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,07 CHF), Schweiter Technologies (+ 3,60 Prozent auf 288,00 CHF), Sonova (+ 2,57 Prozent auf 183,70 CHF) und lastminutecom (+ 1,63 Prozent auf 12,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,39 CHF), ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-7,54 Prozent auf 36,80 CHF) und Schlatter Industries (-7,37 Prozent auf 17,60 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 929 664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,762 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at