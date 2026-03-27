Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag schwächer

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 1,01 Prozent auf 17 486,82 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,053 Prozent schwächer bei 17 655,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 664,49 Punkten am Vortag.

Bei 17 486,82 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 655,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 3,30 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 27.02.2026, mit 19 255,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 186,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der SPI bei 17 131,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,14 Prozent nach unten. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 60,00 Prozent auf 6,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,42 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,48 Prozent auf 1,05 CHF) und Medartis (+ 3,45 Prozent auf 81,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-12,28 Prozent auf 0,10 CHF), Private Equity (-8,53 Prozent auf 59,00 CHF), Accelleron Industries (-6,87 Prozent auf 69,85 CHF), Comet (-5,70 Prozent auf 248,00 CHF) und INFICON (-5,53 Prozent auf 97,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 834 357 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 278,358 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at