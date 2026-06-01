Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am Montag sank der SPI via SIX schlussendlich um 1,67 Prozent auf 18 837,00 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,435 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,531 Prozent auf 19 056,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 157,82 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 800,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 074,19 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SPI auf 19 255,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der SPI bei 16 850,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,26 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 11,21 Prozent auf 0,65 CHF), Temenos (+ 7,11 Prozent auf 72,35 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,92 Prozent auf 55,60 CHF), BVZ (+ 5,00 Prozent auf 1 680,00 CHF) und Klingelnberg (+ 4,21 Prozent auf 11,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9,56 Prozent auf 19,30 CHF), Varia US Properties (-8,91 Prozent auf 13,80 CHF), Cicor Technologies (-6,46 Prozent auf 147,80 CHF), Montana Aerospace (-6,36 Prozent auf 22,10 CHF) und BACHEM (-5,60 Prozent auf 72,55 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 790 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 293,581 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at