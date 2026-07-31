Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Freitagssitzung im Minus

Am Freitag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 20 161,16 Punkte nach unten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,527 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 367,95 Zählern und damit 0,601 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 246,22 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 20 435,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20 151,13 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,392 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SPI mit 20 015,46 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der SPI 18 551,09 Punkte auf. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 16 525,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,52 Prozent nach oben. Bei 20 491,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Forbo International (+ 3,52 Prozent auf 912,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,45 Prozent auf 0,04 CHF), INFICON (+ 3,44) Prozent auf 162,60 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 3,39 Prozent auf 3 050,00 CHF) und Medmix (+ 2,91 Prozent auf 8,84 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Kardex (-6,30 Prozent auf 238,00 CHF), COLTENE (-5,96 Prozent auf 48,90 CHF), DocMorris (-5,94 Prozent auf 9,82 CHF), INTERROLL (-5,45 Prozent auf 1 352,00 CHF) und Curatis (-4,67 Prozent auf 20,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 235 585 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 318,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at