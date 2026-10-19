Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|SPI-Kursverlauf
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19.10.2026 17:58:58
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Sitzung im Minus
Letztendlich schloss der SPI am Montag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 20 271,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 20 208,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 288,85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 271,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 167,52 Punkten verzeichnete.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 19 514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 20 156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 17 361,83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SPI aktuell
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 8,13 Prozent auf 45,20 CHF), Feintool International (+ 7,27 Prozent auf 11,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,07 Prozent auf 1,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,47 Prozent auf 1,07 CHF) und ALSO (+ 6,11 Prozent auf 217,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil GAM (-7,69 Prozent auf 0,06 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,80 Prozent auf 0,14 CHF), CPH Group (-3,51 Prozent auf 55,00 CHF), Xlife Sciences (-3,19 Prozent auf 9,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,80 Prozent auf 7,97 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 412 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 330,912 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Xlife Sciences AG
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|46,60
|3,56%
|ALSO AG
|237,00
|8,47%
|ASMALLWORLD AG
|1,04
|7,77%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 238,00
|0,32%
|CPH Group
|55,00
|-3,51%
|Curatis AG
|17,10
|0,59%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|-2,29%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,80
|0,00%
|GAM AG
|0,07
|7,99%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|-3,94%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|8,60
|-1,83%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|416,20
|0,97%
|SHL Telemedicine
|1,07
|6,47%
|UBS
|41,96
|-0,87%
|Xlife Sciences AG
|9,10
|-3,19%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 271,23
|-0,09%
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