Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,02 Prozent schwächer bei 18 380,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,359 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,014 Prozent auf 18 381,81 Punkte an der Kurstafel, nach 18 384,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 384,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 378,67 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 833,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 419,74 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der SPI noch bei 15 830,35 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Implenia (+ 4,76 Prozent auf 81,40 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 4,29 Prozent auf 55,90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,18 Prozent auf 1,68 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1,80 Prozent auf 226,00 CHF) und Bellevue (+ 1,79 Prozent auf 11,35 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-7,43 Prozent auf 12,45 CHF), Adecco SA (-6,72 Prozent auf 22,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-5,78 Prozent auf 1,06 CHF) und Schlatter Industries (-5,45 Prozent auf 19,10 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 255 420 Aktien gehandelt. Mit 287,984 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at