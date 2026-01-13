Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 18 449,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,388 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 18 477,50 Punkte an der Kurstafel, nach 18 499,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 449,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 477,50 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 729,15 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Stand von 17 221,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 595,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit V-Zug (+ 4,61 Prozent auf 45,40 CHF), Swissquote (+ 2,89 Prozent auf 498,80 CHF), Lindt (+ 1,88 Prozent auf 119 400,00 CHF), Adval Tech (+ 1,67 Prozent auf 36,60 CHF) und Julius Bär (+ 1,42 Prozent auf 65,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Sensirion (-6,33 Prozent auf 59,20 CHF), Sika (-5,98 Prozent auf 154,90 CHF), Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF), Ascom (-4,18 Prozent auf 3,55 CHF) und Curatis (-3,90 Prozent auf 16,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 227 196 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 298,566 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

