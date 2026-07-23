Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt am Donnerstagmittag

Mit dem SPI geht es am Mittag abwärts.

Am Donnerstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,79 Prozent im Minus bei 19 931,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,475 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,477 Prozent schwächer bei 19 995,49 Punkten, nach 20 091,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 784,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 995,49 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,565 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 19 628,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 705,52 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Stand von 16 831,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 8,86 Prozent auf 0,07 CHF), lastminutecom (+ 4,56 Prozent auf 13,75 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), Roche (+ 2,72 Prozent auf 347,20 CHF) und Schlatter Industries (+ 2,26 Prozent auf 18,10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-11,84 Prozent auf 45,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF), Cicor Technologies (-7,32 Prozent auf 129,20 CHF) und Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 578 562 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 288,647 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at