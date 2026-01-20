Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,74 Prozent tiefer bei 18 198,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,767 Prozent auf 18 193,29 Punkte an der Kurstafel, nach 18 333,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 087,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 206,80 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der SPI bei 18 088,46 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 17 369,28 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.01.2025, den Stand von 16 038,44 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,239 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 075,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 8,21 Prozent auf 0,73 CHF), Villars SA (+ 7,02 Prozent auf 610,00 CHF), Ascom (+ 6,44 Prozent auf 4,79 CHF), Cicor Technologies (+ 5,76 Prozent auf 128,50 CHF) und Vetropack A (+ 5,48 Prozent auf 23,10 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen BKW (-12,88 Prozent auf 153,60 CHF), DocMorris (-8,60 Prozent auf 5,90 CHF), GAM (-6,96 Prozent auf 0,13 CHF), Curatis (-6,25 Prozent auf 15,00 CHF) und PolyPeptide (-5,78 Prozent auf 29,35 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 344 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 305,926 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at