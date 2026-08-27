Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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SPI aktuell 27.08.2026 15:59:09

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach

Der SPI zeigt sich heute leichter.

Am Donnerstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,93 Prozent tiefer bei 20 246,15 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,522 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,525 Prozent auf 20 329,67 Punkte an der Kurstafel, nach 20 436,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 341,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 246,15 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,221 Prozent nach. Der SPI wurde vor einem Monat, am 27.07.2026, mit 20 183,54 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 229,80 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 16 943,47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,98 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 18,74 Prozent auf 0,19 CHF), Gurit (+ 17,80 Prozent auf 41,70 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 11,65 Prozent auf 5,75 CHF), Feintool International (+ 10,45 Prozent auf 12,15 CHF) und Peach Property Group (+ 6,11 Prozent auf 4,86 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-6,78 Prozent auf 0,07 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,99 Prozent auf 30,05 CHF), IVF HARTMANN (-2,96 Prozent auf 131,00 CHF), Adval Tech (-2,88 Prozent auf 40,40 CHF) und Givaudan (-2,85 Prozent auf 3 277,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 205 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,162 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 42,20 0,00% Adval Tech AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 33,30 -2,77% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 19,30 0,52% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,58 2,38% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,80 11,30% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,08 0,78% GAM AG
Givaudan AG 3 496,00 -2,56% Givaudan AG
Gurit Holding AG 43,00 17,49% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,80 6,42% Highlight Event and Entertainment AG
IVF HARTMANN AG 138,00 0,00% IVF HARTMANN AG
Logitech S.A. 84,08 -2,21% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,19 6,78% MindMaze Therapeutics
Peach Property Group AG 5,21 7,20% Peach Property Group AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,80 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

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SPI 20 263,22 -0,85%

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