Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 17:58:42

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach

So bewegte sich der SPI am dritten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Minus von 0,32 Prozent auf 18 589,84 Punkte an der SPI-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,352 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 18 653,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 650,43 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 709,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 588,56 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der SPI noch bei 18 595,00 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Stand von 15 661,67 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,91 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Banque Cantonale du Jura SA (+ 8,00 Prozent auf 108,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,75 Prozent auf 15,82 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,38 Prozent auf 0,05 CHF), Orior (+ 6,33 Prozent auf 13,44 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 6,18 Prozent auf 101,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil mobilezone (-7,31 Prozent auf 14,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,09 Prozent auf 5,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,73 Prozent auf 0,30 CHF), OC Oerlikon (-4,01 Prozent auf 3,35 CHF) und Swatch (I) (-3,91 Prozent auf 179,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 409 821 Aktien gehandelt. Mit 282,921 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 6,06% Addex Therapeutics Ltd.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 17,56 0,69% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Banque Cantonale du Jura SA 104,00 -3,70% Banque Cantonale du Jura SA
COSMO Pharmaceuticals N.V. 105,00 0,00% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 23,40 1,30% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,97 9,60% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,85 10,48% Highlight Event and Entertainment AG
MindMaze Therapeutics 0,34 0,59% MindMaze Therapeutics
mobilezone ag 15,26 -0,39% mobilezone ag
OC Oerlikon Corporation AG 3,67 1,05% OC Oerlikon Corporation AG
Orior AG 14,20 0,00% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,20 1,81% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swatch (I) 204,80 4,04% Swatch (I)
Tecan (N) 149,50 -1,06% Tecan (N)
UBS 37,11 2,03% UBS

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SPI 18 874,94 1,95%

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