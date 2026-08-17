Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SPI-Marktbericht
|
17.08.2026 12:27:23
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI in der Verlustzone
Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,34 Prozent leichter bei 20 240,83 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,491 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,218 Prozent schwächer bei 20 266,33 Punkten, nach 20 310,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 20 313,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 232,42 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SPI mit 20 156,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 681,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 16 768,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,96 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Accelleron Industries (+ 7,92 Prozent auf 81,05 CHF), Bell (+ 4,39 Prozent auf 214,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,86 Prozent auf 12,90 CHF), Komax (+ 3,81 Prozent auf 81,70 CHF) und Idorsia (+ 3,63 Prozent auf 6,13 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SIG Group (-16,17 Prozent auf 12,96 CHF), mobilezone (-4,94 Prozent auf 13,08 CHF), SHL Telemedicine (-4,25 Prozent auf 1,02 CHF), Gurit (-4,14 Prozent auf 27,80 CHF) und GAM (-4,02 Prozent auf 0,08 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI weist die SIG Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 498 745 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 306,228 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Accelleron Industries AG
|85,85
|7,65%
|Bell AG
|214,00
|0,94%
|Curatis AG
|18,00
|0,00%
|EvoNext Holdings AG
|2,14
|1,90%
|GAM AG
|0,08
|1,56%
|Gurit Holding AG
|29,60
|-2,63%
|Idorsia AG
|6,48
|3,11%
|Komax AG
|87,00
|3,82%
|Logitech S.A.
|88,28
|-0,88%
|mobilezone ag
|13,96
|-4,64%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|13,80
|4,55%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|384,20
|-0,16%
|SHL Telemedicine
|1,06
|0,00%
|SIG Group
|13,83
|-15,93%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 239,41
|-0,35%
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