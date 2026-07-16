Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 19 966,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,483 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,267 Prozent auf 20 056,62 Punkte an der Kurstafel, nach 20 110,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 894,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 056,62 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,230 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 408,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SPI auf 18 514,38 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 604,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 370,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 5,12 Prozent auf 18,68 CHF), Cicor Technologies (+ 5,10 Prozent auf 119,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,69 Prozent auf 19,12 CHF), Schweiter Technologies (+ 3,40 Prozent auf 319,00 CHF) und mobilezone (+ 3,32 Prozent auf 14,94 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-9,13 Prozent auf 46,80 CHF), Edisun Power Europe (-8,36 Prozent auf 63,60 CHF), Partners Group (-6,55 Prozent auf 673,20 CHF), Gurit (-4,64 Prozent auf 34,90 CHF) und Autoneum (-4,21 Prozent auf 109,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 922 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 287,297 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at