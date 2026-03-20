Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI sackt zum Handelsende ab

Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 1,02 Prozent tiefer bei 17 202,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,321 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,601 Prozent fester bei 17 483,86 Punkten, nach 17 379,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 17 202,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 523,82 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 3,76 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 19 097,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SPI mit 18 088,46 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 17 316,66 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,70 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 202,24 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Komax (+ 7,96 Prozent auf 46,80 CHF), LEM (+ 7,06 Prozent auf 280,50 CHF), Varia US Properties (+ 5,59 Prozent auf 18,90 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 5,56 Prozent auf 53,20 CHF) und Schweiter Technologies (+ 4,85 Prozent auf 270,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Evolva (-9,89 Prozent auf 0,82 CHF), Feintool International (-9,18 Prozent auf 8,90 CHF), Addex Therapeutics (-7,89 Prozent auf 0,04 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-7,25 Prozent auf 256,00 CHF) und Jungfraubahn (-7,23 Prozent auf 269,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 20 350 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at