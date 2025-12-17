Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schlussendlich schwächer

Der SPI kam am Mittwochabend nicht vom Fleck.

Der SPI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 17 892,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,294 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,128 Prozent auf 17 897,59 Punkte an der Kurstafel, nach 17 920,48 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 936,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 859,05 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,663 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der SPI bei 17 318,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 619,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 15,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 016,02 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 43,68 Prozent auf 2,73 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,22 Prozent auf 21,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,61 Prozent auf 1,13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,26 Prozent auf 0,15 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,64 Prozent auf 228,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-9,17 Prozent auf 0,55 CHF), Logitech (-4,92 Prozent auf 84,62 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-4,68 Prozent auf 13,84 CHF), Cicor Technologies (-4,40 Prozent auf 119,50 CHF) und LEM (-3,57 Prozent auf 283,50 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 558 933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 282,586 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at