Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 20 176,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,496 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,130 Prozent tiefer bei 20 155,02 Punkten, nach 20 181,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 155,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 176,75 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 20 156,26 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 18 716,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der SPI bei 16 770,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,60 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SIG Group (+ 3,06 Prozent auf 13,13 CHF), Ypsomed (+ 2,22 Prozent auf 414,80 CHF), Addex Therapeutics (+ 1,47 Prozent auf 0,04 CHF), Molecular Partners (+ 1,47 Prozent auf 3,45 CHF) und mobilezone (+ 1,24 Prozent auf 13,08 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,63 Prozent auf 30,30 CHF), EvoNext (-5,66 Prozent auf 2,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Edisun Power Europe (-4,03 Prozent auf 66,60 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die SIG Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 172 766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 306,489 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at