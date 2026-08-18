Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance im Blick 18.08.2026 09:28:43

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start

Der SPI im Performance-Check.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 20 176,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,496 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,130 Prozent tiefer bei 20 155,02 Punkten, nach 20 181,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 155,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 176,75 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 20 156,26 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 18 716,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der SPI bei 16 770,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,60 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SIG Group (+ 3,06 Prozent auf 13,13 CHF), Ypsomed (+ 2,22 Prozent auf 414,80 CHF), Addex Therapeutics (+ 1,47 Prozent auf 0,04 CHF), Molecular Partners (+ 1,47 Prozent auf 3,45 CHF) und mobilezone (+ 1,24 Prozent auf 13,08 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,63 Prozent auf 30,30 CHF), EvoNext (-5,66 Prozent auf 2,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Edisun Power Europe (-4,03 Prozent auf 66,60 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die SIG Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 172 766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 306,489 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIG Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 32,20 -8,52% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 18,50 2,21% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 66,60 -4,03% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,59 19,91% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 220,00 -3,51% Groupe Minoteries SA
Logitech S.A. 86,98 -0,62% Logitech S.A.
mobilezone ag 13,92 1,16% mobilezone ag
Molecular Partners AG 3,64 0,55% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 387,80 0,78% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -5,14% SHL Telemedicine
SIG Group 13,71 1,18% SIG Group
Ypsomed AG 440,20 1,99% Ypsomed AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 130,61 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen